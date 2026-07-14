A giugno 2026 sono state immatricolate circa 146.000 auto, contribuendo alla crescita del 9,6% nel primo semestre, con un totale di oltre 936.000 vetture. Tra i marchi più venduti, BYD si colloca tra i primi tre. Nel semestre, le immatricolazioni sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2025, che aveva registrato circa 855.000 unità.

Il mercato auto italiano chiude il primo semestre 2026 con 936.783 immatricolazioni, in crescita del 9,6% sulle 854.910 dello stesso periodo 2025. A trainare è stato un giugno da 146.423 targhe (+10,6%), il mese che ha portato per la prima volta le elettriche pure in doppia cifra di quota. In vetta non ci sono sorprese — la Fiat Panda resta irraggiungibile — ma il podio di giugno racconta un mercato che cambia: al terzo posto assoluto c’è la BYD Atto 2. I dati sono elaborazioni UNRAE su base Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Giugno 2026: mercato a +10,6%. Il mese si chiude a 146.423 unità contro le 132.402 di giugno 2025. La top 5 dei modelli: Il dato che salta all’occhio è la BYD Atto 2 terza assoluta, spinta dalla versione ibrida plug-in che da sola vale 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Immatricolazioni giugno 2026: BYD sul podio, semestre +9,6%

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