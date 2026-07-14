A giugno 2026, il mercato italiano di moto e scooter ha registrato 50.000 nuove immatricolazioni, con un incremento del 13,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nei primi sei mesi dell’anno, il settore ha evidenziato una crescita complessiva del 13,3%. I dati sono stati forniti da Confindustria ANCMA, l’associazione di categoria del settore.

Il mercato italiano delle due ruote accelera ancora. A giugno 2026, secondo i dati ufficiali diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), sono stati immatricolati 50.512 veicoli, con una crescita del 14,28% rispetto allo stesso mese del 2025. Il primo semestre chiude così a +13,3%: a trainare il comparto è sempre lo scooter, mentre le moto tornano a crescere sopra l’8%. I numeri di giugno 2026. Il dettaglio delle immatricolazioni del mese, segmento per segmento: Lo scooter vale sei targhe su dieci. Con oltre 31.000 unità e una crescita a doppia cifra, lo scooter conferma il ruolo di protagonista assoluto: a giugno vale più di sei immatricolazioni su dieci. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Mercato moto e scooter, giugno 2026: semestre a +13,3%

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