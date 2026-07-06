Il noleggio continua a guadagnare terreno e oggi vale un terzo del mercato italiano dell’auto. Nei primi sei mesi del 2026, infatti, il 33,4% delle immatricolazioni è passato attraverso questa formula, confermando come sempre più privati e aziende la considerino un’alternativa all’acquisto tradizionale. A dirlo è l’analisi realizzata da ANIASA e Dataforce, secondo cui tra aprile e giugno sono stati immatricolati quasi 166 mila veicoli tra auto e commerciali leggeri, con una crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dietro il dato complessivo si nascondono però due realtà molto diverse. A correre è il noleggio a breve termine, che mette a segno un brillante +23,7%, spinto soprattutto dalle autovetture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il noleggio auto vale oltre un terzo delle immatricolazioni nel primo semestre

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