Piero Antinori ricorda che, alla fine della guerra, i tedeschi in ritirata avevano mitragliato le sue botti, un episodio che rappresenta il momento più difficile della sua storia familiare. Nel contesto delle sfide attuali, importanti produttori di vino esprimono preoccupazioni sui cambiamenti climatici e sui consumi, sottolineando che il vino non è un semplice alcol. Tra loro, ci sono rappresentanti di aziende storiche che evidenziano la resilienza del settore di fronte alle difficoltà.

«Avevo sei anni. Alla fine della guerra i tedeschi in ritirata avevano mitragliato le nostre botti». Piero Antinori parte da questa immagine per raccontare il momento più difficile della sua storia familiare e, insieme, la capacità del vino italiano di ricominciare. «Dovevamo ripartire da zero». Da quel dopoguerra fino alle vendemmie anticipate per il caldo corre il filo del confronto che ha aperto la quindicesima edizione di VinoVip Cortina, l’appuntamento biennale ideato da Civiltà del bere. Sul palco dell’Alexander Girardi Hall il direttore Alessandro Torcoli ha riunito quattro protagonisti che hanno segnato la storia dell’enologia italiana: Piero Antinori, Sandro Boscaini, Angelo Gaja e Fausto Maculan. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - «Il vino non è un alcol come gli altri». Antinori, Gaja, Boscaini e Maculan: i timori sul clima e sui consumi

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