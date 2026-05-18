Un criminologo noto per la sua esperienza nel campo della radicalizzazione ha commentato la crescente diffusione di rischi legati al fanatismo sui social media. Secondo le sue osservazioni, piattaforme come Meta e Google potrebbero contribuire a sostenere le autorità nei loro sforzi di prevenzione. La sua competenza si concentra sulla comprensione delle dinamiche di radicalizzazione e sui metodi per contrastare i fenomeni estremisti, con particolare attenzione alle influenze digitali e all’intervento delle aziende tecnologiche.

Arijie Antinori, professore di Criminologia presso la Sapienza Università di Roma ed esperto senior europeo di radicalizzazione e terrorismo presso l’EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation, è uno dei maggiori esperti di terrorismo e di contrasto alle radicalizzazioni. Studioso del fenomeno, collaboratore del Parlamento europeo, è particolarmente impegnato nello studio della prevenzione della radicalizzazione. Con lui abbiamo affrontato la questione emersa con l’attentato di Modena. Una questione che altri grandi studiosi, come Stefano Ferracuti( nella perizia Seung) avevano affrontato, parlando di una radicalizzazione social che abbraccia diversi temi e che sfugge a qualsiasi valutazione razionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena, il criminologo Antinori: “Rischio fanatismo si espande sui social, Meta e Google aiutino i governi”

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