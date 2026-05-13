Consumi a rischio | i timori inducono a rivedere i budget

Gli italiani hanno ridotto le spese e modificato le proprie abitudini di acquisto a causa di preoccupazioni legate ai consumi. La diminuzione degli acquisti riguarda diversi settori, con un’attenzione particolare alle spese non essenziali. Le persone si mostrano più attente nel gestire il proprio budget, rispondendo ai timori di possibili difficoltà economiche future. Questa tendenza si riflette in comportamenti più cauti e in una maggiore attenzione alle proprie finanze.

Italiani in allerta oggi, ma è il domani a spaventare ancora di più. La paura non è tanto nel presente, quanto nella proiezione a breve termine. Oggi il Paese appare vigile, in qualche misura già adattivo; ma è sui prossimi mesi che si addensa un timore diffuso, più profondo perché ritenuto plausibile e, per questo, ancora più incisivo nei comportamenti. Gli italiani, infatti, non stanno reagendo in modo passivo. Una quota significativa dichiara di aver già modificato i propri stili di vita: si riducono le spese non essenziali, si rinviano acquisti importanti, si limita l’uso dell’auto e si presta maggiore attenzione ai consumi energetici domestici.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Il rischio concreto è non solo un generalizzato impoverimento dei nuclei meno abbienti, ma anche una contrazione dei #consumi da parte delle famiglie come reazione al #caroprezzi, con effetti estremamente dannosi per l’economia nazionale. x.com

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