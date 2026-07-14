Pamela Genini è sul terrazzino agonizzante. Mentre la polizia fa irruzione nell'appartamento, la 29enne esala l'ultimo respiro, dopo che il suo assassino l'ha colpita con 76 coltellate. Gli ultimi istanti di vita della giovane donna sono stati ripresi in diretta dalla body cam degli agenti delle Volanti di Milano. E ieri al processo a carico del suo ex, il 53enne Gianluca Soncin, sono stati mostrati in aula in un cruento video ammesso come prova. Lui è rimasto indifferente. Pamela Genini è stata uccisa nel proprio appartamento di via Iglesias, periferia milanese, la sera del 14 ottobre 2025. Soncin, con cui lei aveva avuto una relazione violenta che aveva cercato più volte di troncare, si era procurato di nascosto un doppione delle chiavi di casa della giovane in un momento in cui la 29enne era fuori città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il video choc in aula e l'agonia di Pamela colpita per 76 volte

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