L’ex compagno ha colpito Pamela Genini con 76 fendenti durante un'aggressione in un appartamento di Milano la sera del 14 ottobre 2025. Dopo aver ottenuto un doppione delle chiavi, si è introdotto nell’abitazione e ha aggredito la vittima. In aula sono stati mostrati i video degli ultimi istanti di vita di Pamela, testimoniando la violenza dell’attacco. La scena si è svolta in pochi secondi, con l’aggressore che ha colpito ripetutamente la donna.

La scena degli ultimi secondi di vita di Pamela Genini accoltellata dal suo ex, Gianluca Soncin, che la sera del 14 ottobre 2025, dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa della giovane, ha fatto "irruzione" nell’appartamento di via Iglesias, a Milano, e l’ha colpita con 76 fendenti. È un pugno nello stomaco il video girato con il telefono dagli agenti delle volanti durante l'intervento per cercare di salvare la giovane e che è stato proiettato al processo in cui il 53enne - oggi in aula in prima fila - è accusato di omicidio pluriaggravato. Erano stati allertati perché Pamela era riuscita ad avvertire via WhatsApp un amico e fiamma di un tempo, Francesco Dolci. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Pamela Genini, in aula l'orrore dei video degli ultimi istanti: l'ex l'ha colpita con 76 coltellate

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