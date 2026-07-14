Il vescovo di Ascoli ha confermato che l’evento della “pastasciutta antifascista” si svolgerà in un’altra parrocchia, senza revoca ufficiale. La manifestazione, organizzata per commemorare le vittime del fascismo, era stata spostata da un’area pubblica a causa di motivi organizzativi. La conferma è arrivata tramite un comunicato ufficiale, che specifica il trasferimento della celebrazione senza indicare motivazioni politiche o religiose.

Monsignor Gianpiero Palmieri: «Nessuna revoca, l’evento trasferito in un’altra parrocchia». La «pastasciutta antifascista» s’ha da fare. A sentenziarlo con un comunicato diffuso ieri agli organi di stampa è stato monsignor Gianpiero Palmieri, 60 anni, vescovo di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e vicepresidente per l’Italia centrale della Cei. Per capire come sia possibile che un ecclesiastico con incarichi così significativi sia arrivato a pronunciarsi su un argomento che sa di centro sociale più che di Vangelo, urge un riepilogo della vicenda. Tutto ha avuto inizio quando il Comitato provinciale dell’Anpi di... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il vescovo di Ascoli imbocca l’Anpi. Confermata la pasta antifascista

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