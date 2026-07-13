Jannik Sinner ha partecipato al ballo dei campioni di Wimbledon, accompagnato da Linda Noskova, vincitrice del torneo femminile. La cerimonia si è svolta dopo la premiazione, con entrambi in abiti scuri. L'evento si è tenuto pochi passi dalla finale, con sorrisi e scambi di battute tra i giocatori. L'Inghilterra ha accolto con entusiasmo la presenza di Sinner, che ha bissato il successo ottenuto in campo.

Dopo il bianco degli abiti da gioco, il total black della cerimonia post vittoria. Jannik Sinner si gode il bis a Wimbledon e partecipa al tradizionale ballo dei campioni con Linda Noskova, vincitrice del torneo femminile. Tra il divertimento e un pò di impaccio, il numero uno al mondo e la tennista ceca si lasciano andare per alcuni istanti a un ballo di coppia. È la seconda volta per l’altoatesino, che l’anno scorso aveva danzato insieme alla campionessa Swiatek. L’Inghilterra incorona Jannik Sinner. Il bis del n.1 del tennis mondiale conquista tutto il Regno Unito che incensa il trionfo dell’azzurro, che ha conquistato lo slam più ambito per il secondo anno consecutivo battendo in quattro set Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Pochi passi e sorrisi, Sinner con Noskova per il ballo dei campioni di Wimbledon. E l'Inghilterra lo celebra

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