Wimbledon il tradizionale ballo tra Sinner e Noskova
Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in finale a Wimbledon, conquistando il secondo titolo del torneo. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Sinner ha vinto il primo set al tie-break, poi ha mantenuto il vantaggio negli altri due. La finale si è giocata sulla superficie in erba del campo centrale. Noskova non ha partecipato alla finale maschile.
Jannik Sinner si è goduto il trionfo su Alexander Zverev alla finale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo, forte della sua seconda vittoria ottenuta sul campo rosso di Londra, ha rispettato la tradizione del match più competitivo: il ballo finale tra il vincitore e la vincitrice dei singolari maschile e femminile ballino assieme durante il Wimbledon Champions' Dinner, anche noto appunto come Champions' Ball. Sulle note di 'Can't Stop the Feeling!' di Justin Timberlake, Sinner si è lasciato in alcuni passi di danza assieme alla vincitrice del torneo londinese, Linda Noskova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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I campioni di Wimbledon Sinner - Noskova e il ballo tradizionale
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È arrivata l'ora di festeggiare. Dopo il bianco degli abiti da gioco, il total black della cerimonia post vittoria, Jannik Sinner si gode il bis a Wimbledon e partecipa al tradizionale ballo dei campioni con Linda Noskova, vincitrice del torneo femminile. Tra il divertim facebook
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