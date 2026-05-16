Un finto negozio dentro casa alle porte della Brianza | vendevano false Nike Gucci e Louis Vuitton

Nelle vicinanze di Paderno Dugnano, un appartamento nel quartiere del Villaggio Ambrosiano ha attirato l’attenzione per un flusso costante di persone che entravano e uscivano. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire in seguito a segnalazioni e hanno scoperto un’attività commerciale abusiva. All’interno di uno spazio domestico, venivano venduti prodotti contraffatti di marche note come Nike, Gucci e Louis Vuitton. L’operazione ha portato al sequestro di merce falsificata e all’identificazione degli individui coinvolti.

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