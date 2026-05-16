Un negozio abusivo dentro casa a Paderno Dugnano | così vendevano false Nike Gucci e Louis Vuitton

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un negozio abusivo all’interno di un appartamento nel quartiere del Villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano, Milano. Dentro l’appartamento venivano vendute scarpe e borse contraffatte di marchi come Nike, Gucci e Louis Vuitton. L’attività illecita si svolgeva senza licenza e senza rispettare le normative vigenti. La polizia ha effettuato controlli e ispezioni, portando al sequestro della merce e all’identificazione di persone coinvolte nell’operazione.

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