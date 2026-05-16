Un negozio abusivo dentro casa a Paderno Dugnano | così vendevano false Nike Gucci e Louis Vuitton
Le forze dell'ordine hanno sequestrato un negozio abusivo all’interno di un appartamento nel quartiere del Villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano, Milano. Dentro l’appartamento venivano vendute scarpe e borse contraffatte di marchi come Nike, Gucci e Louis Vuitton. L’attività illecita si svolgeva senza licenza e senza rispettare le normative vigenti. La polizia ha effettuato controlli e ispezioni, portando al sequestro della merce e all’identificazione di persone coinvolte nell’operazione.
Un insolito e frequente viavai di persone da un appartamento nel quartiere del Villaggio Ambrosiano, a Paderno Dugnano (Milano), ha fatto scattare un'operazione congiunta delle forze dell'ordine. L'intervento dei militari della compagnia della guardia di finanza di Paderno Dugnano e degli agenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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