I carabinieri del Nas hanno scoperto un traffico illecito di farmaci, alcuni dei quali vengono utilizzati come stupefacenti, nel magazzino Estar di Calenzano. Un dipendente del magazzino è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di peculato. Le indagini sono in corso per verificare se le accuse contro il soggetto siano confermate e per approfondire il coinvolgimento di eventuali altri soggetti nel traffico clandestino.

FIRENZE Il magazzino Estar di Calenzano e un suo dipendente “infedele“ - se le attuali accusa saranno confermate -, sono al centro dell’operazione dei carabinieri del Nas che ha portato alla scoperta di un traffico clandestino di farmaci, usati anche come stupefacenti. Il dipendente dell’“ingrosso“ della sanità toscana, 37 anni, è finito agli arresti domiciliari con accuse pesantissime, quali peculato e corruzione. L’oggetto del mercimonio erano, sempre secondo le accuse, medicinali potenzialmente devastanti, in caso di uso distorto, come il fentanyl. L’indagine è partita nel 2025 dopo alcuni controlli effettuati dai militari del Nas in diverse farmacie del territorio pistoiese, dove erano emerse anomalie in numerose ricette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il traffico di farmaci-droga. L’"infedele" nel magazzino Estar. Ai domiciliari per peculato

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