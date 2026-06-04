Traffico di droga e peculato sanitario | cinque condanne e tre assoluzioni nel processo su operatori del 118 e del Policlinico

Cinque persone sono state condannate e tre assolte in un processo che ha riguardato operatori del 118 e del Policlinico. Il procedimento ha svelato presunte connessioni tra servizi sanitari e traffico di droga, con accuse di peculato sanitario. L'inchiesta aveva puntato l’attenzione su possibili illeciti nella gestione di sostanze stupefacenti all’interno di strutture sanitarie pubbliche. Il verdetto è stato emesso dopo un procedimento lungo e complesso.

Un verdetto articolato, arrivato dopo un’inchiesta che aveva acceso i riflettori su presunti intrecci tra attività sanitarie e gestione illecita di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha chiuso oggi uno dei procedimenti più complessi degli ultimi anni legati a presunti episodi di peculato e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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