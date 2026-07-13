Un’indagine sul traffico illecito di oppioidi e fentanyl ha portato all’arresto di un dipendente di un ente sanitario ai domiciliari e all’iscrizione nel registro degli indagati di altri tre persone. La polizia ha scoperto un sistema di falsificazione e spaccio di farmaci tra le province di Lucca, Pistoia e Firenze. La verifica ha coinvolto controlli mirati sul diffusissimo oppioide. La rete illecita avrebbe operato attraverso la falsificazione di documenti e la distribuzione di sostanze non autorizzate.

LUCCA – Una complessa indagine contro il traffico illecito di farmaci oppioidi e stupefacenti, nata nell’ambito dei controlli mirati sul fentanyl, ha portato alla luce un collaudato sistema di falsificazione e spaccio tra le province di Lucca, Pistoia e Firenze. L’operazione, condotta dai carabinieri del Nas di Firenze sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pistoia, ha condotto all’esecuzione di quattro misure cautelari emesse dal Gip nei confronti dei presunti responsabili. Al centro dell’inchiesta si trova una coppia di fidanzati, un uomo di 34 anni e una donna di 32 anni, originari di Pescia ma residenti ad Altopascio. Per i due giovani è scattata la misura dell’o bbligo di dimora nel comune di residenza, lo stesso provvedimento notificato a un terzo indagato cinquantenne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaccio e consumo di fentanyl e oppioidi: ai domiciliari un dipendente Estar, altri tre nei guai

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Was passiert wenn du Fentanyl nimmst

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