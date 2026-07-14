Il proprietario di un locale storico situato tra Cadelbosco Sotto e Santa Vittoria ha lanciato un appello per trovare un nuovo gestore. L’obiettivo è evitare la chiusura del punto di ritrovo, che si trova vicino al torrente Crostolo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di successione o sui tempi, ma si cerca qualcuno con idee nuove per mantenere attivo il locale.

Un appello per non far calare il sipario su uno storico punto di ritrovo, al confine tra Cadelbosco Sotto e Santa Vittoria, a due passi dal torrente Crostolo. A lanciarlo è Stefano Tedeschi, titolare del Top Gun, locale attivo dal lontano 1987 e diventato punto di riferimento per la comunità del territorio. "Dopo quasi quarant’anni di attività – confida il gestore – non manca la volontà di individuare nuove energie e nuove idee capaci di raccogliere un’eredità importante, valorizzando ulteriormente un luogo che ha già lasciato un segno nella memoria di intere generazioni". In quest’ottica si valuta l’ingresso di nuove figure imprenditoriali interessate a proseguire questa tradizione emiliana, contribuendo a dare continuità a un punto di riferimento storico della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Top Gun cerca un erede: "Nuove idee per il locale"

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