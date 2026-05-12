Arezzo, 12 maggio 2026 – A quarant’anni dall’uscita del cult che ha consacrato Tom Cruise come icona del cinema mondiale, Top Gun torna nell’UCI Cinemas Arezzo con un doppio appuntamento dedicato alla saga. Per accompagnare questo evento, nelle giornate di programmazione sarà disponibile un menù dedicato al film con un bucket esclusivo di Top Gun, acquistabile in cassa. Il 13 e 14 maggio sarà proiettato il film originale in versione restaurata 4K, con le celebri sequenze aeree, la colonna sonora che include Danger Zone e Take My Breath Away e il cast storico formato da Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards e Meg Ryan. Il 18 e 19 maggio sarà, invece, la volta di Top Gun: Maverick, il sequel campione d’incassi da 1,5 miliardi di dollari al box office mondiale, che tornerà sul grande schermo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Top Gun” e “Top Gun: Maverick” tornano nell’Uci Cinemas Arezzo in occasione del Top Gun Day

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