All' UCI Cinemas Casoria tornano Top Gun e Top Gun | Maverick per il Top Gun Day
A quarant’anni dall’uscita del cult che ha consacrato Tom Cruise come icona del cinema mondiale, Top Gun torna nell’UCI Cinemas Casoria con un doppio appuntamento dedicato alla saga. Per accompagnare questo evento, nelle giornate di programmazione sarà disponibile un menù dedicato al film con un.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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UCI CINEMAS - A Casoria Il Diavolo Veste Prada 2 e i grandi titoli della stagione in lingua originale più altre rassegne, la programmazione di maggioPer gli amanti delle pellicole in lingua originale, UCI Cinemas Casoria ospiterà a maggio proiezioni in v.o. del campione d’incassi il Diavolo veste Prada 2 e di altri film attesi di questa stagione. napolimagazine.com