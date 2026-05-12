All' UCI Cinemas Casoria tornano Top Gun e Top Gun | Maverick per il Top Gun Day

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A quarant’anni dall’uscita del cult che ha consacrato Tom Cruise come icona del cinema mondiale, Top Gun torna nell’UCI Cinemas Casoria con un doppio appuntamento dedicato alla saga. Per accompagnare questo evento, nelle giornate di programmazione sarà disponibile un menù dedicato al film con un.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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