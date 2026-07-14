Dopo aver vinto il titolo di Wimbledon, il tennista italiano ha partecipato alla cena di gala, dove ha ammesso di aver fallito per la quarta volta l'esame della patente della moto. Durante la serata, è stato visto ballare con la tennista ceca Linda Noskova. Il giocatore si è presentato visibilmente brillo, senza ulteriori dettagli sul suo stato. La vittoria a Wimbledon è stata la sua seconda consecutiva nel torneo.

D opo aver difeso il titolo di Wimbledon battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, Jannik Sinner si è concesso una serata di puro relax alla tradizionale cena dei vincitori. Salito sul palco, prima del ballo con Linda Noskova, trionfatrice nel tabellone femminile, il tennista azzurro ha ammesso candidamente di essere un po’ brillo: « Non farmi domande difficili, sono brillo ». Minigonna tennis stile Wimbledon, trend PE2026. guarda le foto «Forse è meglio se gioco a tennis». È in questo clima disteso che Sinner ha raccontato un retroscena decisamente meno noto della sua vita privata: prima di partire per Londra, ha fallito ancora una volta l’esame per la patente della moto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il tennista azzurro, un pò brillo, alla cena di gala di Wimbledon rivela di aver toppato per la quarta volta l'esame della patente della moto e poi balla con Linda Noskova

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