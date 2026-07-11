Kate Middleton ha consegnato il trofeo alla vincitrice della finale femminile di Wimbledon 2026. La premiata è la tennista Linda Noskova, che ha battuto Karolina Muchova, 29 anni, anche lei ceca. La duchessa, presente come di consueto al torneo londinese, ha partecipato alla cerimonia di premiazione. La finale si è svolta sul campo principale del torneo. Noskova ha conquistato il titolo dopo aver superato l’avversaria in due set.

Presenza fissa del celebre torneo londinese, Kate Middleton ha premiato la vincitrice che si contendeva il trofeo con Karolina Muchova, 29 anni, anche lei originaria della Repubblica Ceca. Insieme a Kate c'era la mamma Carole Middleton, entrambe hanno preso posto nella Royal Box, l'esclusiva tribuna riservata agli ospiti d'onore del torneo. La sua presenza ha anche un valore simbolico importante. Dopo avere partecipato già ai primi turni del torneo, cosa che non accadeva dal 2023, Kate Middleton è tornata a Wimbledon con una presenza più costante, dopo gli ultimi due anni in cui, durante il percorso di cura e il graduale ritorno agli impegni pubblici, aveva preso parte soltanto al weekend conclusivo del torneo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Kate Middleton premia la tennista Linda Noskova vincitrice della finale femminile di Wimbledon 2026

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La tennista ceca Linda Noskova ha vinto WimbledonLinda Noskova, 21 anni, ha conquistato il titolo nel singolare femminile a Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam.

La finale di Wimbledon nel singolare femminile sarà tra le tenniste ceche Karolina Muchova e Linda NoskovaKarolina Muchova e Linda Noskova si sfideranno in finale a Wimbledon nel singolare femminile.

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