A Bruxelles, circa 250 operai sono stati evacuati da un condominio in fase di ristrutturazione dopo un incendio scoppiato alle 7:00 del mattino. Il sindaco della città ha riferito che sei persone risultano ancora scomparse. L'edificio coinvolto si trovava in fase di lavori di ristrutturazione, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sulle condizioni delle persone ancora disperse.

Milano, 14 lug. (askanews) - A Bruxelles, un incendio è scoppiato intorno alle 7:00 del mattino in un condominio in fase di ristrutturazione e i 250 operai presenti all'interno sono stati evacuati rapidamente, secondo quanto riferito dal sindaco della città. "Sei persone risultano ancora disperse e due sono gravemente ferite e sono state trasportate in ospedali specializzati per ustioni. Alcune di queste sei persone sono decedute", ha dichiarato, aggiungendo poi: "Non posso fornire il numero esatto" delle vittime. "Si trattava di operai che stavano installando l'ascensore e l'area circostante per l'accesso all'ascensore", ha aggiunto Brecht Speybrouck, ispettore del lavoro di Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sindaco di Bruxelles: sei persone mancano all'appello dopo incendio

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