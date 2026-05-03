In occasione del compleanno della Principessa Charlotte, è stato diffuso un video inedito che la ritrae insieme alla famiglia. Kate Middleton ha condiviso momenti privati, offrendo uno scorcio della vita quotidiana e degli affetti più cari. Il video è stato pubblicato sui canali ufficiali della famiglia reale e mostra la principessa in momenti di spensieratezza e divertimento. La diffusione di questo materiale ha suscitato attenzione tra i seguaci della monarchia.

Kate Middleton inizia maggio, come da tradizione, con un soffio di gioia e freschezza che attraversa le mura dell’ Adelaide Cottage. Sabato 2 maggio è da anni uno dei traguardi più attesi per i Principi di Galles: la Principessa Charlotte spegne infatti undici candeline. Per celebrare questo compleanno a doppia cifra, che segna l’ingresso in una nuova e affascinante fase della pre-adolescenza, Kate Middleton e il Principe William hanno scelto di regalare al pubblico uno sguardo inedito e profondamente intimo sulla vita della loro unica figlia, condividendo un video che ha già fatto il giro del mondo. Kate Middleton pubblica un video di Charlotte.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, il video inedito della Principessa Charlotte per il suo compleanno

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