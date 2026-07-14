Il riscaldamento globale salva vite Ce lo conferma il caso Bordeaux
A giugno, Bordeaux si è classificata tra le città più calde al mondo, secondo dati recenti. Tuttavia, non ci sono conferme di vittime direttamente attribuibili alle alte temperature, mentre gli inverni meno rigidi potrebbero aver contribuito a salvare vite. La relazione tra riscaldamento globale e mortalità rimane complessa, con i benefici di temperature più miti che compensano alcuni rischi legati al caldo estremo. Nessuna stima ufficiale indica morti evitate o causate da questi cambiamenti climatici.
Il «Corriere» spara che la città francese, a giugno, è stata tra le più calde al mondo. Vero, ma tra i presunti morti «per il clima» non si contano mai quelli evitati per gli inverni poco rigidi. Che non dipendono dalla CO2. Stimolato da un articolo del Corriere della Sera secondo cui lo scorso 22 giugno Bordeaux risultava essere una delle città più calde del mondo, mi son messo a guardare i dati storici delle temperature registrate dalla stazione meteo della città francese. Nell’articolo del 30 giugno analizzavo le temperature massime lì registrate nel corso degli ultimi 50 anni. Per quella stazione, i dati confermano un aumento delle temperature registrate che, per il periodo considerato, si attesta, in media, a 0. 🔗 Leggi su Laverita.info
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