Notizia in breve

A giugno, Bordeaux si è classificata tra le città più calde al mondo, secondo dati recenti. Tuttavia, non ci sono conferme di vittime direttamente attribuibili alle alte temperature, mentre gli inverni meno rigidi potrebbero aver contribuito a salvare vite. La relazione tra riscaldamento globale e mortalità rimane complessa, con i benefici di temperature più miti che compensano alcuni rischi legati al caldo estremo. Nessuna stima ufficiale indica morti evitate o causate da questi cambiamenti climatici.