Non è insolito che gli scenari sul clima vengano rivisti, ma la notizia è stata ampiamente ripresa da molti politici conservatori per alimentare la loro retorica negazionista sul cambiamento climatico. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sfruttato la novità per accusare le organizzazioni delle Nazioni Unite che si occupano del clima di avere «SBAGLIATO! SBAGLIATO! SBAGLIATO!», con un post sul suo social network Truth in cui ha poi parlato di «assurdità allarmistiche sul clima». Molti politici conservatori statunitensi gli sono poi andati dietro cercando di screditare le iniziative dell’ONU per coordinare la riduzione dell’impiego dei combustibili fossili, la principale causa dell’effetto serra che sta portando a un aumento della temperatura media globale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa vuol dire la proposta di escludere lo scenario più pessimistico sul riscaldamento globale

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