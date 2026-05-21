riscaldamento globale e inquinamento allarme per il polmone del mediterraneo

Un rapporto recente evidenzia come il riscaldamento globale e l'inquinamento continuino a influenzare lo stato degli ecosistemi marini, in particolare nel mare del Mediterraneo. Gli scienziati hanno analizzato le condizioni di quest'area, considerata un importante habitat naturale. I risultati dello studio mostrano un deterioramento delle risorse marine e una riduzione della biodiversità, determinata dall’aumento della temperatura dell'acqua e dall’accumulo di sostanze inquinanti. La situazione viene descritta come preoccupante e in crescita.

Lo studio degli ecosistemi marini ha assunto una grande importanza in relazione al cambiamento climatico in atto. Le praterie di Posidonia oceanica sono le osservate speciali nel Mar Mediterraneo, perché sono preziose alleate nel contrastare il cambiamento e per gli effetti che il riscaldamento delle acque marine può avere sul loro ciclo vitale. L’IMPORTANZA CHE HANNO LE PRATERIE di Posidonia come serbatoi di carbonio è stato pienamente compreso solo in tempi recenti. Siamo di fronte alla pianta marina più efficiente nel ciclo del carbonio, in grado di effettuare la fotosintesi, sottrarre CO2 dall’atmosfera, produrre ossigeno, immagazzinare il carbonio per migliaia di anni nel suo intreccio di rizomi e radici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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