Ieri sera, Crispiano e Andria hanno ricordato Paola Clemente, bracciante agricola morta nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015. La giornata ha visto momenti di commemorazione e testimonianze sulla lotta contro sfruttamento e caporalato in Puglia. La memoria di Clemente è stata al centro di iniziative che coinvolgono la comunità locale, sottolineando l’impegno contro le condizioni di lavoro irregolari nel settore agricolo.

Ieri sera Crispiano e Andria hanno vissuto una giornata di grande valore civile e umano nel segno della memoria di Paola Clemente, la bracciante agricola crispianese morta nelle campagne di Andria il 13 luglio del 2015. Due città unite da un unico filo conduttore: ricordare una donna vittima dello sfruttamento e del caporalato e trasformare quella tragedia in un impegno concreto per la dignità del lavoro, la legalità e la giustizia sociale. A Crispiano, nella Sala Consiliare del Comune, sono state consegnate le dodici borse di studio “Paola Clemente” agli studenti meritevoli delle seconde classi dell'IISS Don Milani Pertini – Morante.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il ricordo di Paola Clemente: la Puglia unita contro sfruttamento e caporalato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caporalato, Straface: “Calabria unita contro lo sfruttamento”Nella regione si è svolto un incontro tra le autorità e le forze dell’ordine per discutere delle azioni da mettere in atto contro il caporalato.

Caporalato: l'eredità di Paola Clemente a undici anni dal sacrificioA undici anni dalla morte di Paola Clemente, la questione del caporalato continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale.

Temi più discussi: Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale, ad Andria il ricordo di Paola Clemente; Paola Clemente, a undici anni dalla scomparsa il ricordo del CNDDU: Il lavoro non può costare la vita; Caporalato, 11 anni fa la morte di Paola Clemente; Paola Clemente, 11 anni dopo il ricordo diventa un appello contro il caporalato.

Caporalato, 11 anni fa la morte di Paola ClementeNel Tarantino e nella Bat la commemorazione della bracciante morta di fatica il 13 luglio 2015 mentre lavorava nei campi ... rainews.it

Paola Clemente: la bracciante agricola morta nel 2015 | Il caso a Cose Nostre: assolto il datore di lavoroA Cose Nostre il caso della morte di Paola Clemente: chi è la bracciante agricola e cos'è successo nel 2015, le indagini e i processi Caso simbolo di un certo tipo di caporalato che la legge fatica a ... ilsussidiario.net