Il ricordo di Paola Clemente | la Puglia unita contro sfruttamento e caporalato
Ieri sera, Crispiano e Andria hanno ricordato Paola Clemente, bracciante agricola morta nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015. La giornata ha visto momenti di commemorazione e testimonianze sulla lotta contro sfruttamento e caporalato in Puglia. La memoria di Clemente è stata al centro di iniziative che coinvolgono la comunità locale, sottolineando l’impegno contro le condizioni di lavoro irregolari nel settore agricolo.
Ieri sera Crispiano e Andria hanno vissuto una giornata di grande valore civile e umano nel segno della memoria di Paola Clemente, la bracciante agricola crispianese morta nelle campagne di Andria il 13 luglio del 2015. Due città unite da un unico filo conduttore: ricordare una donna vittima dello sfruttamento e del caporalato e trasformare quella tragedia in un impegno concreto per la dignità del lavoro, la legalità e la giustizia sociale. A Crispiano, nella Sala Consiliare del Comune, sono state consegnate le dodici borse di studio “Paola Clemente” agli studenti meritevoli delle seconde classi dell'IISS Don Milani Pertini – Morante.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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?A 11 anni dalla scomparsa di Paola Clemente, il suo ricordo rimane una ferita aperta e un monito necessario. ?Lunedì 13 luglio, ad Andria, ci riuniremo per ricordare Paola e per ribadire che la lotta contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo è un facebook
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