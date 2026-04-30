Nella regione si è svolto un incontro tra le autorità e le forze dell’ordine per discutere delle azioni da mettere in atto contro il caporalato. Durante l'incontro, è stata evidenziata la volontà di lavorare insieme per promuovere un lavoro dignitoso e rispettare le norme vigenti. La strategia adottata mira a rafforzare la collaborazione tra diversi enti e a coinvolgere le comunità locali nel contrasto allo sfruttamento.

Un confronto operativo e condiviso per definire la strategia regionale contro il caporalato, tra dignità del lavoro, legalità e integrazione nei territori.. La giornata di lavoro convocata dall’assessora regionale Pasqualina Straface ha segnato un passaggio concreto nella lotta al caporalato, riunendo istituzioni, parti sociali e territori in un confronto definito “vero e di responsabilità condivisa”. Non un appuntamento formale, ma un momento operativo in cui sono emersi contributi puntuali e una visione comune: contrastare lo sfruttamento attraverso azioni integrate, mettendo al centro dignità, legalità e diritti. Il lavoro migrante come asse strutturale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Caporalato, Straface: “Calabria unita contro lo sfruttamento”

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