Caporalato | l' eredità di Paola Clemente a undici anni dal sacrificio

A undici anni dalla morte di Paola Clemente, la questione del caporalato continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale. Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo nei campi richiede una presenza costante di controlli e interventi per tutelare i lavoratori. La lotta contro questa forma di sfruttamento rimane un tema prioritario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di chi opera in settori a rischio.

A undici anni dalla scomparsa di Paola Clemente, la lotta al caporalato resta un tema centrale per la dignità umana. Questo fenomeno di sfruttamento lavorativo richiede una costante vigilanza istituzionale e sociale per garantire la sicurezza nei campi.Da San Giorgio Ionico ad Andria, 13 luglio: undici anni dopo il sacrificio di Paola Clemente, simbolo della lotta al caporalatoIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 13 luglio, ricorda Paola Clemente, la bracciante agricola che il 13 luglio 2015 perse la vita mentre lavorava in un vigneto di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani. A... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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