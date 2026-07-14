Tutti in piedi a ballare e a cantare hit mondiali come "Cambié por tí", "Mi yo de antes", "Una aventura" e tante altre. Il rapper portoricano di fama internazionale Ozuna, al secolo Juan Carlos Ozuna Rosado, domenica sera ha infiammato il pubblico del Twiga (nella foto) trasformando il club di Lmdv Hospitality in un palcoscenico dedicato ai ritmi del reggaeton e della musica urban latina. Innamorato della musica fin da giovanissimo, Ozuna ha sviluppato uno stile ormai inconfondibile in cui convivono influenze caraibiche, pop, latin trap e r&b. Nel corso della sua carriera non a caso ha conquistato due Latin Grammy e numerosi riconoscimenti internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rapper Ozuna infiamma il pubblico

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Ozuna Gallipoli 26 giugno 2026 Parco Gondar

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