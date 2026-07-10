Sfera Ebbasta infiamma il pubblico di San Siro
Sfera Ebbasta ha riempito lo stadio Giuseppe Meazza di Milano con due concerti sold out. Durante gli eventi, il rapper ha portato sul palco numerosi ospiti e ha eseguito un set che ha coinvolto il pubblico presente. La performance si è svolta senza interruzioni, attirando una grande folla di fan. La serata ha visto il “Trap King” protagonista di uno spettacolo che ha lasciato il segno nel capoluogo lombardo.
Il “Trap King” conquista Milano con due concerti sold out allo stadio Giuseppe Meazza: uno show irripetibile e un sacco di ospiti sul palco Sfera Ebbasta signore indiscusso di Milano. Lo testimoniano i sold out delle due date a San Siro, dell’otto e del nove luglio, e l’entusiasmo mostrato dal pubblico per celebrare i dieci anni di carriera del trapper. Uno spettacolo in tutti sensi e anche noi di Novella 2000 non potevamo mancare. A far da cornice all’esibizione, una riproduzione del Duomo di Milano, alta circa 20 metri, montata alle spalle di Sfera Ebbasta. Per due ore di show assoluto, con fuochi d’artificio e 40 ballerini a danzare ininterrottamente sul palcoscenico. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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