sfera ebbasta infiamma il pubblico di san siro

Notizia in breve

Sfera Ebbasta ha riempito lo stadio Giuseppe Meazza di Milano con due concerti sold out. Durante gli eventi, il rapper ha portato sul palco numerosi ospiti e ha eseguito un set che ha coinvolto il pubblico presente. La performance si è svolta senza interruzioni, attirando una grande folla di fan. La serata ha visto il “Trap King” protagonista di uno spettacolo che ha lasciato il segno nel capoluogo lombardo.