La metamorfosi di Paolo Rotelli da supermanager a rapper | Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia

Un ex dirigente di rilievo nel settore sanitario ha deciso di cambiare completamente strada, annunciando di aver lasciato la guida di un grande gruppo ospedaliero e di aver abbandonato gli studi universitari. Ora si dedica alla musica come rapper e si trasferisce in Francia per intraprendere questa nuova attività. La notizia ha attirato l’attenzione di chi conosceva il suo percorso professionale, mentre lui ha spiegato di voler seguire una passione che aveva sempre coltivato.

Milano, 3 maggio 2026 – “Lascio perché il gruppo e l'università sono per me due missioni compiute. Lascio perché il mio lavoro è sempre stato creare cose nuove: anzitutto il brand, perché quando sono arrivato, la gente non sapeva che il Galeazzi, il San Raffaele, il policlinico San Donato e anche la Madonnina, insieme ad altre 16 strutture tutte accreditate, fossero parte di uno stesso gruppo d'eccellenza”. Metamorfosi completata. Paolo Rotelli, presidente del Gruppo San Donato, ha scelto la carriera da rapper in Francia, dove si fa chiamare Tractopelle Musik. Lo rivela in una intervista al Corriere della Sera. Paolo Rotelli aveva 24 anni nel 2013, quando diventò presidente del Gruppo San Donato, dopo la morte del padre Giuseppe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La metamorfosi di Paolo Rotelli da supermanager a rapper: “Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia” Notizie correlate Paolo Rotelli: "Vado a fare il rapper in Francia e lascio il gruppo San Donato, racconto la società ultracapitalista"L'ex presidente del Gruppo ospedaliero San Donato Paolo Rotelli cambia vita e decide di lasciare gli attuali per andare a fare il rapper in Francia... Paolo Rotelli, erede del gruppo della sanità privata San Donato: “Lascio gli incarichi, faccio il rapper in Francia”Paolo Rotelli, erede del re della sanità privata Giuseppe e fino a pochi giorni fa presidente del primo gruppo italiano del settore, Gruppo San... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dagli ospedali al rap, la strana metamorfosi di Paolo Rotelli: Missione compiuta con il Gruppo San Donato. Ora lascio e vado in Francia; Paolo Rotelli: Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Racconto una società ultra capitalista che sta perdendo i valori. Chi è Paolo Rotelli, da erede del Gruppo San Donato a rapperErede di uno dei più importanti imperi della sanità europea, Paolo Rotelli ha lasciato la guida del Gruppo San Donato per dedicarsi alla musica. dilei.it Paolo Rotelli lascia il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia, la nuova vita come Tractopelle MusikGruppo San Donato, Paolo Rotelli ha lasciato tutti gli incarichi: adesso fa il rapper in Francia. I motivi della drastica decisione ... virgilio.it Dagli ospedali al rap, la strana metamorfosi di Paolo Rotelli: «Missione compiuta con il Gruppo San Donato. Ora lascio e vado in Francia» x.com Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, lascia sanità e università per dedicarsi al rap come Mc Pao - facebook.com facebook