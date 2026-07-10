Il finestrino dell’aereo si rompe in volo | un passeggero può essere davvero risucchiato fuori? Sì ecco quando è già successo

Durante un volo Ryanair, il finestrino si è rotto in quota e un passeggero è stato parzialmente risucchiato all’esterno. La donna vicino a lui, insieme a un’altra persona, lo ha trattenuto per evitare che fosse risucchiato completamente. Il passeggero è stato recuperato senza gravi conseguenze. Non si sono verificati altri incidenti o ferite tra i passeggeri.

Le immagini del finestrino rotto sul volo Ryanair e la storia del e un passeggero che è stato trattenuto dalla moglie e da un’altra persona per non essere risucchiato hanno fatto il giro del web, rilanciando una domanda: può davvero un essere umano essere risucchiato fuori da un aereo attraverso un finestrino rotto? La risposta è sì, può accadere, ma dipende da alcune condizioni. Cosa succede quando un finestrino cede in volo?. Per capire cosa succede quando un finestrino cede in volo, bisogna partire da un dato fisico di base. A 35.000 piedi, l’altitudine tipica di crociera di un aereo di linea, la pressione atmosferica esterna è circa un quarto di quella presente al livello del mare. 🔗 Leggi su Open.online

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Finestrino si rompe su un volo Ryanair, passeggero salvato dal risucchio | RSI Info

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Terrore su un aereo #Ryanair, per il distacco di un finestrino, un passeggero rischia di essere #risucchiato all'esterno. #Tg1 Giorgio Demetrio x.com

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