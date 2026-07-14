Durante un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen, poco dopo il decollo, un passeggero è stato quasi risucchiato fuori dall’aereo. La moglie ha riferito di aver afferrato le gambe del marito, che aveva metà del corpo fuori dal velivolo. La coppia stava tornando da una vacanza in Grecia. L’incidente ha coinvolto un passeggero che si trovava in cabina al momento dell’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incidente.

La coppia stava rientrando da una vacanza a Salonicco, in Grecia, ed era diretta a Memmingen, in Germania, a bordo di un volo Ryanair. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo. «Ho reagito immediatamente e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato: “Se moriamo, moriamo insieme”». La donna ha riferito che il marito è rimasto con metà del corpo all’esterno del finestrino per circa due minuti. A salvargli la vita sarebbe stato anche il fatto di avere la cintura allacciata: mentre la testa e le spalle erano fuori dall’aereo, il resto del corpo è rimasto ancorato al sedile. La moglie, insieme ad altri due passeggeri, ha cercato disperatamente di riportarlo dentro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il racconto della moglie del passeggero quasi risucchiato fuori dall'aereo: «Metà del suo corpo era fuori dal velivolo. Ho afferrato le sue gambe: se moriamo, moriamo insieme»

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PEZZI di MOTORE rompono FINESTRINO di un aereo: passeggero trattenuto per non essere RISUCCHIATO

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