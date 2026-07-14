Il prossimo comitato volerà a Bruxelles nel cuore dell’Europa

Da ecodibergamo.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comitato editoriale di eco.bergamo si riunirà a novembre a Bruxelles, presso il Comitato europeo delle Regioni. L’incontro si svolgerà grazie alla disponibilità di un rappresentante del territorio lombardo, membro dell’organismo europeo. È la seconda volta che il gruppo si sposta in Europa dopo l’appuntamento di luglio.

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Dopo l’appuntamento di luglio, il comitato editoriale di eco.bergamo guarda all’Europa. Il prossimo incontro si terrà, infatti, a novembre a Bruxelles e vedrà il gruppo ospite del Comitato europeo delle Regioni, grazie alla disponibilità di Giovanni Malanchini, componente dell’organismo europeo e rappresentante del territorio lombardo. L’iniziativa offrirà agli imprenditori l’opportunità di confrontarsi con funzionari e rappresentanti delle istituzioni comunitarie sui temi che incidono maggiormente sul futuro delle imprese: competitività, innovazione, sostenibilità e politiche di sviluppo. Il programma comprenderà inoltre una visita al Parlamento europeo, per conoscere da vicino i luoghi in cui vengono elaborate molte delle decisioni che influenzano l’economia e i territori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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