Dopo l’appuntamento di luglio, il comitato editoriale di eco.bergamo guarda all’Europa. Il prossimo incontro si terrà, infatti, a novembre a Bruxelles e vedrà il gruppo ospite del Comitato europeo delle Regioni, grazie alla disponibilità di Giovanni Malanchini, componente dell’organismo europeo e rappresentante del territorio lombardo. L’iniziativa offrirà agli imprenditori l’opportunità di confrontarsi con funzionari e rappresentanti delle istituzioni comunitarie sui temi che incidono maggiormente sul futuro delle imprese: competitività, innovazione, sostenibilità e politiche di sviluppo. Il programma comprenderà inoltre una visita al Parlamento europeo, per conoscere da vicino i luoghi in cui vengono elaborate molte delle decisioni che influenzano l’economia e i territori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il prossimo comitato «volerà» a Bruxelles, nel cuore dell’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sette giorni nel cuore dell’Europa, il viaggio di studio degli studenti dell’Università CattolicaSette studenti dell’Università Cattolica hanno partecipato a un viaggio di studio di una settimana nel cuore dell’Europa.

Matteo Ghilli entra nel Comitato tecnico scientifico dell’associazione Europa Donna ItaliaMatteo Ghilli è stato nominato membro del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia.

Il prossimo comitato volerà a Bruxelles, nel cuore dell’EuropaLe imprese partner faranno visita al Comitato europeo delle Regioni per confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni. Intanto prende forma la 18ª Settimana per l’Energia e la Sostenibilità di C ... ecodibergamo.it

Comitato Europeo delle Regioni. Helin Yildiz vola a Bruxelles: Per me è un grande onoreSarà il membro più giovane della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni. Nata a Como il 16 settembre 1993, nel 2022 era già stata selezionata per il programma Young elected ... ilgiorno.it