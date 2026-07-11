Matteo Ghilli entra nel Comitato tecnico scientifico dell’associazione Europa Donna Italia

Notizia in breve

Matteo Ghilli è stato nominato membro del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda il ruolo di Ghilli come direttore del Centro senologico dell’Aoup e responsabile dell’Unità operativa di Senologia. La nomina si inserisce in un contesto di aggiornamento delle figure tecniche coinvolte nelle attività dell’associazione. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali dell’organizzazione.