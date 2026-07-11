Matteo Ghilli entra nel Comitato tecnico scientifico dell’associazione Europa Donna Italia

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Ghilli è stato nominato membro del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda il ruolo di Ghilli come direttore del Centro senologico dell’Aoup e responsabile dell’Unità operativa di Senologia. La nomina si inserisce in un contesto di aggiornamento delle figure tecniche coinvolte nelle attività dell’associazione. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali dell’organizzazione.

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Pisa, 9 luglio 2026 – Matteo Ghilli, direttore del Centro senologico dell’Aoup (nonché direttore facente funzione dell’Unità operativa di Senologia), è entrato a far parte del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia, un’associazione appartenente alla Breast Cancer Coalition, movimento internazionale che rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno. L’incarico triennale si aggiunge a quello da lui ottenuto recentemente nello Steering Commettee del Breast Cancer group di EORTC (organizzazione europea per la ricerca e il trattamento del cancro): "E’ un riconoscimento non solo mio ma di tutto il Centro senologico e dei professionisti che ne fanno parte – dichiara Ghilli – che premia l’insieme delle caratteristiche che ci rendono attrattivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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