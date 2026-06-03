Sette giorni nel cuore dell’Europa il viaggio di studio degli studenti dell’Università Cattolica

Sette studenti dell’Università Cattolica hanno partecipato a un viaggio di studio di una settimana nel cuore dell’Europa. L’itinerario è stato guidato da Paolo Sckokai, direttore del Dipartimento di Economia Agro-alimentare, insieme a Lorenzo Stagnati, ricercatore di Genetica agraria, e Mirta Casati, assegnista di ricerca. La visita ha coinvolto diverse città europee, con incontri e approfondimenti legati a temi agro-alimentari e di ricerca.

Un viaggio di studio nel cuore dell’Europa. Accompagnati da Paolo Sckokai, direttore del Dipartimento di Economia Agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Lorenzo Stagnati, ricercatore di Genetica agraria, e Mirta Casati, assegnista di ricerca. È l’esperienza che ha vissuto un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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4 Giorni a Catania: Itinerario tra Barocco, Etna, Mercati Storici e i Segreti della Cucina

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