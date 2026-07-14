Il pronostico di Todd Woodbridge | Sinner può vincere più Wimbledon di Alcaraz

Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev. Todd Woodbridge ha commentato che Sinner potrebbe vincere più Wimbledon di Alcaraz. La finale si è disputata domenica, confermando la vittoria sul campo erboso inglese.

La vittoria ottenuta domenica da Jannik Sinner nella finale di Wimbledon contro Alexander Zverev ha regalato al giocatore italiano il secondo titolo consecutivo sull’erba inglese. Il numero uno del mondo si è confermato ancora una volta come il dominatore del circuito. Il successo ottenuto da Sinner continua a suscitare le riflessioni di opinionisti ed ex giocatori. L’australiano Todd Woodbridge, indimenticato protagonista del doppio, si è soffermato sulla possibilità del giocatore italiano di poter vincere più titoli a Wimbledon di Carlos Alcaraz. Sulla possibilità di Sinner di vincere più titoli a Wimbledon: “ Sono tempi davvero interessanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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