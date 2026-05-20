Dopo gli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha un vantaggio di 2740 punti sullo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Alcaraz, che dovrà restare fuori dai tornei fino a metà luglio, non potrà accumulare punti durante questo periodo, incluso Wimbledon. Di conseguenza, il distacco tra i due giocatori potrà variare, raggiungendo un massimo se Alcaraz non parteciperà a nessuna competizione e un minimo se, eventualmente, tornerà in campo prima di quella data.

Al termine degli Internazionali d’Italia sono 2740 i punti di margine di Jannik Sinner sullo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP: il tennista iberico resterà fuori almeno fino a metà luglio, saltando tutti i tornei fino a Wimbledon incluso, ed il divario è costretto a crescere. Lo spagnolo, infatti, nelle prossime settimane perderà 3800 punti, per le vittorie al Roland Garros ed al Queen’s e per la finale a Wimbledon del 2025, scivolando da 11960 a 8160. Nello stesso periodo Sinner scarterà 3350 punti, per la vittoria a Wimbledon, la finale del Roland Garros e gli ottavi ad Halle 2025. Se l’azzurro non scendesse in campo al Roland Garros... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti di vantaggio può avere Sinner su Alcaraz fino a Wimbledon: il distacco minimo e massimo

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