Il presidente dell'Inps ha invitato i giovani a pensare fin da ora alla pensione, sottolineando l’importanza di iniziare presto a pianificare il proprio futuro. Ha detto che è fondamentale comunicare in modo semplice e diretto, affinché comprendano la necessità di costruire una base solida fin dai primi anni di lavoro. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di accumulare risparmi previdenziali il prima possibile.

«Parliamo ai giovani in maniera molto diretta, molto semplice, molto anche intuitiva per fargli comprendere che è importante costruire il proprio futuro da subito. Da dal primo contratto di lavoro». Lo afferma il presidente dell’ Inps, Gabriele Fava, intervistato in un Forum ANSA parlando delle attività di educazione previdenziale dell’istituto sui canali digitali sia con incontri fisici. Il secondo e il terzo pilastro «Sono favorevole al secondo pilastro (la previdenza complementare, ndr), ma sono anche favorevole al terzo pilastro, come ai tempi in cui c'erano i famosi libretti di risparmio», aggiunge Fava, dicendo che «oggi più che mai sono secondo me importanti per far raggiungere al nostro giovane una pensione coerente con la vita che si troverà ad affrontare quando sarà pensionato». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Il presidente Inps Fava ai giovani: "Prima iniziate a pensare alla pensione, meglio è"

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