Fava Inps | Non esiste pensione solida senza lavoro stabile regolare e dignitosamente retribuito?

Notizia in breve

Il presidente dell’Inps ha affermato che una pensione stabile dipende da un lavoro regolare e ben retribuito fin dall’inizio. Ha sottolineato che la previdenza si costruisce con il primo contratto, la prima retribuzione e la continuità dei versamenti. Ha aggiunto che la qualità del lavoro, la partecipazione di donne e giovani e la lotta al lavoro sommerso sono elementi fondamentali per un sistema previdenziale solido.