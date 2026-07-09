Fava Inps | Non esiste pensione solida senza lavoro stabile regolare e dignitosamente retribuito?
Il presidente dell’Inps ha affermato che una pensione stabile dipende da un lavoro regolare e ben retribuito fin dall’inizio. Ha sottolineato che la previdenza si costruisce con il primo contratto, la prima retribuzione e la continuità dei versamenti. Ha aggiunto che la qualità del lavoro, la partecipazione di donne e giovani e la lotta al lavoro sommerso sono elementi fondamentali per un sistema previdenziale solido.
Roma, 9 lug. (AdnkronosLabitalia) - "La previdenza non nasce al momento della pensione. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito. La sostenibilità previdenziale non si costruisce soltanto modificando requisiti, finestre o coefficienti. Si costruisce prima, dentro il mercato del lavoro". "Se il lavoro è debole - sostiene - la previdenza sarà fragile. Se i salari sono bassi, i contributi saranno insufficienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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