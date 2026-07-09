Il presidente dell’Inps Fava | Invecchiamento denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente dell’Inps ha dichiarato che il sistema pensionistico è in equilibrio, ma presenta criticità. Ha sottolineato che le principali sfide sono l’invecchiamento della popolazione, la denatalità e l’intelligenza artificiale. Questi fattori richiedono interventi immediati per garantire la sostenibilità futura del sistema. Non sono stati forniti dettagli su misure specifiche o tempistiche.

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“Il sistema pensionistico è in equilibrio ma sappiamo allo stesso tempo quali sono le criticità e le preoccupazioni. Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Per arrivare a una migliore sostenibilità puntiamo sul lavoro, e quindi sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltatività di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura”. Lo ha detto Gabriele Fava, presidente Inps, a margine della presentazione del XXV Rapporto annuale dell’Inps alla Camera. Sul tema dei salari bassi testimoniato dai numeri Fava dice che “ciò che è nostra competenza è cercare di mettere in evidenza qual è il percorso forse migliore per poter arrivare alla sostenibilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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