il potere delle vendite

Le vendite continuano a essere al centro delle decisioni aziendali, con le storyline modificate per aumentare i profitti. La TKO ha apportato cambiamenti alle trame dei propri programmi, adattandole alle richieste di mercato e ai risultati economici, anche se ciò ha comportato alterazioni rispetto alle versioni precedenti. La strategia sembra orientata principalmente alla crescita delle entrate, a discapito di alcuni aspetti narrativi.

Vorrei evitare di essere ripetitivo, tuttavia non posso che far menzione dell’ennesima scellerata scelta di appiattire le storyline alle esigenze di guadagno della TKO. Qui nessuno è ingenuo; Tutti sappiamo oramai, raggiunta la maturità, che la WWE premia il lottatore che può portare più gente a spendere soldi piuttosto che quello più meritevole. Lì, a Stamford, non si fa beneficenza. Vince chi fa battere cassa, non certo il più simpatico o il più magnanimo. Ecco perché LA Knight non annovera ancora un titolo mondiale, che certo ha le sue insicurezze ma non è da meno di decine di lottatori che in passato si sono fregiati di tale titolo. Ecco perché Damien Priest ha avuto una breve “run” da campione, subito sostituito da Gunther. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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