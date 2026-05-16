L’assemblea di una delle principali società italiane ha approvato il bilancio con un incremento delle vendite che ha raggiunto i 618 milioni di euro. Oggi si terranno le riunioni per eleggere i nuovi membri del consiglio di amministrazione, sostituendo i consiglieri e il presidente in scadenza. Le decisioni prese durante l’assemblea riguarderanno anche le strategie di espansione territoriale della società e le eventuali modifiche all’organigramma. Le nomine definitive saranno annunciate nelle prossime ore.

? Domande chiave Chi sostituirà la presidenza e i consiglieri in scadenza oggi?. Come influenzeranno le nuove nomine la strategia di espansione territoriale?. Quanto inciderà il dividendo sui soci dopo il balzo delle vendite?. Perché la rete Sait è fondamentale per i borghi più isolati?.? In Breve Vendite a 618 milioni e utile di 2,6 milioni con 1,7 milioni ai soci.. Rete di 382 punti vendita con 366 gestiti dalle Famiglie Cooperative.. 43 negozi ristrutturati o aperti nel 2025 su 382 punti vendita totali.. Impiego di 2600 unità tra Consorzio e Famiglie Cooperative nel territorio.. Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio 2026, l’assemblea dei soci di Sait Coop si riunisce per approvare il bilancio 2025 e definire i nuovi vertici del consorzio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sait, balzo delle vendite a 618 milioni: l’assemblea decide il futuro

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