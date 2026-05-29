Nel 2026, Ancona ospiterà un evento dedicato alle strategie di vendita future. Si parlerà di come l’intelligenza artificiale influenzerà il settore e di quali aziende guideranno il mercato globale. Sono attesi leader internazionali che presenteranno le loro visioni e innovazioni. L’incontro si concentrerà sulle trasformazioni nel modo di vendere e sulle tecnologie emergenti che cambieranno il panorama commerciale.

? Domande chiave Come cambieranno le strategie di vendita con l'intelligenza artificiale?. Chi sono i leader globali che arriveranno ad Ancona nel 2026?. Quali soluzioni proporranno gli esperti per la crisi dei talenti?. Come influirà questo evento internazionale sull'economia del territorio marchigiano?.? In Breve Partecipazione di 130 accademici e 100 manager da 21 nazioni diverse.. Stefan Wengler e Silvio Cardinali coordinano i lavori scientifici.. Kevin Peesker di Microsoft interverrà tra il 3 e il 5 giugno 2026.. L'evento valorizza il turismo locale tra Portonovo e il territorio del Conero.. Dal 3 al 5 giugno 2026, Ancona e l’Università Politecnica delle Marche diventeranno il punto di riferimento mondiale per il marketing e le strategie commerciali ospitando la conferenza del Global Sales Science Institute (GSSI). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona al centro del mondo: il futuro delle vendite nel 2026

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