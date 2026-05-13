Una parte di Mattinata si stringe con il candidato sindaco escluso Pasquale Arena | Elementi non chiari anche dall’altra lista

A Mattinata, una porzione della comunità si è riunita intorno all’ex candidato sindaco escluso dalla competizione elettorale, Pasquale Arena. Durante l’incontro, Arena ha dichiarato che alcuni elementi relativi all’altra lista in corsa non risultano ancora chiari. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini, con alcuni che hanno espresso solidarietà all’ex candidato e hanno chiesto chiarimenti ufficiali sulle procedure e sulle motivazioni legate all’esclusione.

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Una parte di Mattinata si stringe con il candidato sindaco escluso Pasquale Arena: "Elementi non chiari anche dall'altra lista" Per il bene di Mattinata. Per il rispetto della democrazia. Non per interessi personali. Dopo la decisione del TAR, abbiamo scelto la strada della responsabilità. È stato commesso un errore. Non lo volevamo. Ce ne siamo assunti pubblicamente la responsabilità, senza nasconderci. Lo abbiamo fatto per rispetto della comunità, delle regole e di tutti coloro che credono ancora in una politica fatta con serietà e trasparenza. Parità di trattamento, perché le regole valgono per tutti, senza eccezioni. Ad oggi, una parte della documentazione richiesta non ci è stata ancora consegnata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Una parte di Mattinata si stringe con il candidato sindaco escluso Pasquale Arena: “Elementi non chiari anche dall’altra lista” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lista esclusa a Mattinata, Pasquale Arena: “Il nostro compito era accendere una luce” Leggi anche: Mattinata, Bisceglia sarà nuovamente sindaco. Il Tar esclude la lista di Arena Argomenti più discussi: MATTINATA/ IL TAR CONFERMA L’ESCLUSIONE DELLA LISTA DI PASQUALE ARENA: COME UNICO CANDIDATO SINDACO RESTA BISCEGLIA; Bisceglia corre da solo: respinto il ricorso della lista Obiettivo Mattinata esclusa per 20 firme in più; Mattinata, esclusa la lista Obiettivo Mattinata: il Tar conferma, Bisceglia verso la rielezione; MATTINATA – Il Tar respinge il ricorso di Arena, al voto la sola lista del sindaco Bisceglia. Mattinata, lista di Arena esclusa dalle elezioni: il Tar respinge il ricorso. Bisceglia resta senza sfidantiResta fuori dalla competizione elettorale la lista Obiettivo Mattinata del candidato sindaco Pasquale Arena. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto ... immediato.net