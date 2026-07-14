il palio di camaiore ecco gli ultimi tre rioni

Sabato si svolge la prima serata del Palio di Camaiore, con gli ultimi tre rioni in gara: Casoli, Capezzano e Tre Borghi. Sono le ultime squadre delle 11 che si sfidano per aggiudicarsi il cencio. Tra queste, il rione che ha vinto la medaglia d’argento e ha ottenuto risultati importanti in passato si prepara a confrontarsi con gli altri per la corsa.

Casoli, Capezzano e Tre Borghi: ultima triade degli 11 rioni sfidanti per la corsa al cencio di Camaiore. Il rione più agguerrito, quello della medaglia d’argento e diavoli vittoriosi si raccontano in vista di sabato, la prima serata del Palio dei Rioni di Camaiore. "Il Palio per noi è come il pane". Casoli sfodera la ricetta per vincere. Ario Cappelli, presidente del Rione giallonero, racconta il suo palio dagli anni ‘80 in poi. "Eravamo agguerriti e tutti casolini – assicura –. Adesso abbiamo ripreso con passione e ce la metteremo tutta per tornare ai vecchi fasti e migliorare la nostra posizione". Ultimo l’anno scorso con 45 punti, questa volta intende ribaltare la medaglia e avvicinarsi all’alloro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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