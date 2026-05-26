I rioni hanno completato le selezioni degli equipaggi in vista della 47esima edizione della Regata Remiera dei Quattro Forti, in programma sabato a Porto Ercole. Sono stati fatti gli ultimi preparativi per l’evento, che vede la partecipazione delle squadre provenienti dai diversi quartieri della zona. Le imbarcazioni sono pronte e si stanno svolgendo le verifiche finali prima della competizione, che si svolgerà sulla distanza tradizionale. La regata rappresenta un appuntamento atteso e consolidato nel calendario locale.

Si avvicina la 47esima edizione della Regata Remiera dei Quattro Forti, che animerà Porto Ercole nella giornata di sabato. L’equipaggio da battere sarà quello della Rocca, che lo scorso anno si è aggiudicato il Palio mettendo fine all’egemonia della Stella, che aveva ottenuto le cinque vittorie precedenti. Campione in carica del Paliotto è invece il Forte Fillippo. La giornata di sabato si aprirà alle 17 in piazza Albegna, quando partirà il corteo della Regata Remiera e del Paliotto, mentre si svolgeranno prima il Paliotto alle 18.15 e poi la Regata Remiera alle 19.15. Il rione Rocca, che ha come presidente Ginevra Fois, come capitano Fabrizio Del Vecchio e come rappresentante rionale Domenico Sabatini, nel Palio schiera Massimiliano Lucignani (timoniere), Thomas Chiodo, Lorenzo De Maria, Samuel Albania e Denis Fanciulli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio e Paliotto, ultimi preparativi. I Rioni hanno scelto gli equipaggi

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