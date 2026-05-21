Cascina grande entusiasmo per il nuovo parco giochi

Oggi è stato aperto al pubblico un nuovo parco giochi in piazza Gramsci, lungo viale Comaschi. L’area, dedicata a un tema medievale, è stata completamente rinnovata e ampliata rispetto alla precedente. Si tratta di un intervento di riqualificazione che ha portato alla creazione di uno spazio più grande, dotato di strutture moderne e accessibili a tutti i bambini. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, con entusiasmo per questa novità nel quartiere.

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È stato inaugurato oggi in piazza Gramsciviale Comaschi il nuovo parco giochi a tema medievale, un’opera di riqualificazione totale che restituisce alla cittadinanza uno spazio più grande, moderno e completamente inclusivo. La scelta del tema medievale non è casuale, ma nasce dalla volontà di valorizzare il contesto storico del territorio, trovandosi l’area proprio lungo il tracciato delle antiche mura cittadine. Il progetto ha visto lo smantellamento delle vecchie strutture e la rimozione della precedente pavimentazione per fare spazio a un vero e proprio castello in stile medievale. Realizzato su misura da una ditta specializzata del Trentino, il parco è interamente costruito in legno di robinia, un materiale naturale particolarmente duraturo e resistente alle intemperie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, grande entusiasmo per il nuovo parco giochi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cascina, inaugurati i nuovi giochi al Parco Robinson: area intitolata a Don Vio Dal Palrescifina alla Superbing: il nuovo parco giochi per famiglie? Domande chiave Cosa cambierà per le famiglie nel Palrescifina dopo i concerti? Come verrà gestito lo spazio tra il parco giochi e i concerti? Chi... Cascina, grande entusiasmo per il nuovo parco giochiÈ stato inaugurato oggi in piazza Gramsci/viale Comaschi il nuovo parco giochi a tema medievale, un’opera di riqualificazione totale che restituisce alla cittadinanza uno spazio più grande, moderno e ... lanazione.it