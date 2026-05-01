Martinsicuro | nuovi giochi e arredi nel parco di Villa Rosa

A Martinsicuro sono stati installati nuovi giochi e una pavimentazione antitrauma nel parco di via Filzi. L’intervento riguarda l’area di Villa Rosa, dove sono stati posizionati giochi per bambini e sono state messe in sicurezza le superfici di calpestio. La manutenzione si inserisce in un programma di miglioramento degli spazi pubblici dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Nessuna informazione su eventuali tempi di completamento o altri interventi programmati.

? Cosa sapere Martinsicuro installa nuovi giochi e pavimentazione antitrauma nel parco di via Filzi.. L'amministrazione di Massimo Vagnoni pianifica ulteriori interventi di riqualificazione su tutto il territorio.. Nuovi giochi e arredi moderni arrivano oggi nel parco di Villa Rosa a Martinsicuro, in via Filzi, con l’installazione di una struttura ludica ispirata al mondo animale realizzata in metallo e HPL. Il progetto di rinnovamento degli spazi verdi pubblici della città procede con un passo concreto verso la sicurezza e l’accoglienza delle famiglie locali. L’intervento appena concluso nel quartiere di Villa Rosa sostituisce le vecchie attrezzature ormai superate con soluzioni progettate per stimolare la fantasia dei più piccoli, garantendo al contempo la protezione necessaria grazie a una pavimentazione antitrauma in gomma colata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martinsicuro: nuovi giochi e arredi nel parco di Villa Rosa Notizie correlate Leggi anche: L’esotica Villa Invernizzi. Nel parco fenicotteri rosa Sanremo, allarme a Villa Peppina: tra giochi rotti e pericoli nel parcoUn gruppo di residenti del quartiere Polo Nord e madri che fanno capo agli asili Mary Poppins, Arcobaleno, Villa Peppina e del Castillo hanno... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Nuovo gioco installato nel parco di Villa Rosa; Parchi gioco più belli e sicuri: a Villa Rosa l’area bimbi ‘fiabesca’. Parchi gioco più belli e sicuri: a Villa Rosa l’area bimbi ‘fiabesca’Nuovo intervento del Comune di Martinsicuro in via Filzi: installata una struttura moderna con pavimentazione antitrauma. Il sindaco Vagnoni: Continuiamo a investire per le famiglie in ogni quartiere ... emmelle.it Nuovo gioco installato nel parco di Villa RosaIl Comune di Martinsicuro prosegue il proprio impegno nella riqualificazione degli spazi pubblici dedicati alle famiglie e ai più piccoli ... ekuonews.it Villa Rosa - Centro Medico - facebook.com facebook